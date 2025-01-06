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Патриарх Кирилл рассказал, как попасть в Царство Божие

Патриарх Кирилл рассказал, как попасть в Царство Божие

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных с наступающим праздником Рождество Христово, упомянув в своем послании, что для того чтобы попасть в Царство Божие, нужно отвечать взаимностью на любовь Бога.

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