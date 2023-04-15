Раскрыта реакция союзников США на утечку разведданных

Утечка секретных материалов Пентагона нанесла некоторый ущерб отношениям США с ключевыми союзниками, однако значительного влияния на них не оказала, в отличии от разоблачений бывшего сотрудника Агентства нацбезопасности (АНБ) Эдварда Сноудена.