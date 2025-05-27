Артиллерия России уничтожила миномётный расчёт и ПВД ВСУ на запорожском фронте

В ходе Специальной военной операции артиллеристы группы войск "Восток" ликвидировали замаскированный миномётный расчёт и пункт временной дислокации ВСУ на запорожском направлении, используя 122-мм гаубицы Д-30.
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