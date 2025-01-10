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Взрывы в Черкассах и Золотоноше: эскалация продолжается

Взрывы в Черкассах и Золотоноше: эскалация продолжается

В районах Черкасс и Золотоноши произошли взрывы, сообщает украинский телеканал. С октября 2022 года Россия наносит удары по украинской инфраструктуре после инцидента на Крымском мосту.

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