ФХР назначила Ротенберга в тренерский штаб на "Матче года" 2026

Роман Ротенберг станет частью тренерского штаба на "Матче года" 2026 в Санкт-Петербурге. В благотворительном событии 25 июля примут участие хоккеисты из КХЛ и НХЛ, включая капитанов Михаила Сергачева и Артемия Панарина.