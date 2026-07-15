ФХР назначила Ротенберга в тренерский штаб на "Матче года" 2026

Роман Ротенберг станет частью тренерского штаба на "Матче года" 2026 в Санкт-Петербурге. В благотворительном событии 25 июля примут участие хоккеисты из КХЛ и НХЛ, включая капитанов Михаила Сергачева и Артемия Панарина.
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