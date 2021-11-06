Любопытно, однакоПолитикаВерните меня в СССР… Очень надо! Детонатором столь вызывающего заявления стал поход в супермаркет. Тот самый. Капиталистический.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий"Верните меня в СССР… Очень надо!"олег ведерниковавтор -- СССР - ХОРОШО -- РОССИЯ ПЛОХО -- ЛОХИ ВСЕ НА КРАСНЫЙ МАИДАНГМГеоргий МихалевКакой ужас!!! Как быстро люди забыли ужасы совка.Серж ЮжанинЖора, будь добр, поречисли "ужасы"!ГусЕнаНу нет же...афтор пишет что за 25 лет его мама скопила 18 000 руб-всю жизнь копила на " новенькую машину и отремонтировать дом", но, так и не поездила и не отремонтировала. Кто хочет 25 лет сейчас копить на авто? Тетушке 64 года, взбрендило и стала автоледи за год. Новенький дасстер катает.Сергей Полосов"Телефонное право", партноменклатурные привилегии и расслоение общества, уравниловка, товарный дефицит. Хватит или еще?Сергей ПолосовНу почему же "забыли"? Просто у нас сегодня партноменклатурщина пользуется такими же правами как и все НОРМАЛЬНЫЕ люди. Согласись при совке был класс лиц, которым жилось хорошо и есть о чем сожалеть сегодня.ГМГеоргий МихалевИ ведь где то автор нашел гнилую курицу за бешенные деньги. На такой подвиг способны только совки.Серж ЮжанинНа годовую пенсию купила? Не ела, не пила, за квартиру не платила?..Олег СамойловДети помогли!Серж ЮжанинА сейчас нет "телефонного права", нет чиновничьих привилегий в гор- и обладминистрациях, в офисах губернаторов? Общество стало однородным и монолитным?.. Наступило "всенародное счастье и благоденствие"???Олег СамойловОй! А ГДЕ сейчас можно найти гнилую курицу? Ну, ладно, фрукты еще встретить можно, ибо весьма скоропортящийся продукт, а курицу-то КАК???ГМГеоргий МихалевДа, дети бывшей парноменклатуры не доедают.)))ГусЕнаПочему? Взяла в кредит. И ездит. А не копит 25 лет.Дети еще помогли. Она работает и пенсия. В кожаных штанцах, красный шарф. Наша старенькая бабушка говорит:" Аля как артистка". А копила бы 25 лет, так в 90 ей наврядли бы права дали.ГусЕнаА на что сейчас " телефонное право"? Можете подсказать?ГМГеоргий МихалевПохоже, по привычке, по блату доставал.)))Олег СамойловГы!!!ГусЕнаА эти понты" азял самую дорогую" к чему? Кстати, фермерские рынки все работают.ГусЕнаА эти понты" азял самую дорогую" к чему? Кстати, фермерские рынки все работают.ГусЕнаА эти понты" азял самую дорогую" к чему? Кстати, фермерские рынки все работают.ГусЕнаА эти понты" азял самую дорогую" к чему? Кстати, фермерские рынки все работают.ГусЕнаА эти понты" азял самую дорогую" к чему? Кстати, фермерские рынки все работают.ГМГеоргий МихалевЭтот текст не дилетант писал, а профессиональный провокатор. Мол, я обеспеченный человек, покупаю продукты в дорогих сетях и не могу купить здоровую пищу, что же говорить о среднем классе и малоимущих. Таких нужно сразу забивать батогами на площади.)))ГусЕнаВерно. Подляцкая провокация.Серж ПрологовНу что можно объяснять мудаку задающему подобные вопросы на фоне событий с обосРашкинДом?Серж ЮжанинШла - шла... и денежку (на машину) нашла...Серж ЮжанинА пенсионеркам тоже авто в кредит дают?..Серж ЮжанинСмешно читать наивные вопросы!.. У вас такие же права и влияние как у мэра, начальника милиции или прокурора города? Выше пока не берем... А заболеете - вас будут лечить также, как начальника облздрава, и лежать будете в одной с ним палате? Продолжать?..Олег СамойловТо-то частенько про нищих пенсионеров в разное ремя и по разным телеканалам рассказывают небылицы, что вот у бабульки жулики выманили пару миллионов, а дедульку нагрели на десяток лямов... Врут, сволочи, верно? А ведь такие вещи рассказывают практически КАЖДУЮ неделю и ПОКАЗЫВАЮТ этих "нищих" стариков по программе "Дежурная часть" по НТВ. Рекомендую к просмтру, авось что-то и отложится...Александр ВиноградскийЧто Вы перечислили - разве не существует сейчас?Александр Виноградский..............ржавый Тоик, мадам из Тувы в парламенте,сисок неисчерпаемОлег СамойловИнтересно, КОМУ и ЗАЧЕМ нужна вся эта бредятина про издохший социализм? Ведь уже историей доказано, что социализм НЕЖИЗНЕСПОСОБЕН, ЗАЧЕМ дальше-то пургу гнать?Серж ЮжанинОлег СамойловУгу! ВЕРИЛИ! Верили в то, что в 1980 году будет камунизьма! А в 2000 году каждому будет по квартире! И преступности не было, ибо она КАЖДЫЙ год снижалась неуклонно на 12-15 прОцентов! И благосостояние росло не по дням, а по часам! И слабого не толкали, слабых просто нежно и ласково ДОБИВАЛИ! Не считай, что только ты жил в СССР, а все остальные в рйоне Марса!ЭМИЛЬ ВАТМ" НА ХРЕНА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ?" Широка была страна родная, Очень широка была страна, Если честно, до сих пор не знаю, На хрена она была нужна. Скажем, взять леса, поля и горы, Величавый бег сибирских рек — Что, великой родины просторы Видел наш советский человек? Видел то берёзку, то рябину, Куст ракиты… — тут уже сложней, Только в песне, с детства нелюбимой, Вы, уверен, слышали о ней. От Москвы до самых до окраин Ни один из нас не доезжал, Но страну при этом «как хозяин» Защищал, любил и уважал. Скажем, я люблю Луну и Солнце, Уважаю космоса размер, Мне плевать до дней последних донца, Что они — не часть СССР. А давайте вместе вспомним лучше, Напрягите памяти объём: Кто, скажите, честно, видел чукчу, Но не в анекдоте, а живьём? Тех, что край любимый населяли С южных гор до северных морей Вы на клетке лестничной видали, Если он не ваш сосед-еврей? Армия как главный вид туризма: Эшелоном едешь за Можай, И, как верный сын социализма, То, что видишь, то и уважай! Мы учились, в карту зенки вперив, Шарили указками по ней, Мы росли в последней из империй — Той, что в мире не было главней. Мы гордились тем, что миру ценен Наш Союз, его авторитет. Чем он ценен? Ну во-первых, Ленин, А ещё — Гагарин и балет! Ты плясал под «Песняров» на танцах, Пил портвейн, занюхав кое-чем, А в Большой ходили иностранцы. Мы — и так гордимся, нам — зачем? Ты сейчас поёшь Союзу славу Вместо чтобы петь «за упокой»? Покури дукатовскую «Яву» -- Ностальгию снимет как рукой И про дружбу братскую республик Стало ясно всем до одного: Если представлять союз как бублик, Дружба — это дырка от него. Что ещё сказать о дружбе нежной? Нужно было нам её хранить, Если кроме силы центробежной Фиг нас что смогло объединить? Повезло империи Британской: Хоть колоний было до хрена, Все они — в краю заокеанском, И не все — «великая страна». Убежав направо и налево, Обретя свободу навсегда, Уважают флаг и королеву, Даже в гости ездят иногда. А у нас — попроще и пожёстче: Через стенку, рядом «русский мир». Ты живёшь на даче с бывшей тёщей? Так дели с ней кухню и сортир! Что ни день — скандал и перепалки: Передвинул дедову кровать? -- Получи, милок, по морде скалкой, Или хочешь с мамой воевать? Фиг наладишь новые порядки, Если все соседи — в кураже: Наша крыша! Наши, сука, грядки! И консервы наши в гараже! От такого в горле ком засохнет, Но запомни вещие слова: Не волнуйся, тёща скоро сдохнет, Сдохнет, падла, года через два. И тогда начнётся по соседству, Ты увидишь всё через забор, Злой делёж участка и наследства, Спор за бабки, за две сотки спор. Ты тогда, гармошку вынимая, Выпей и ори им из окна: «Широка была страна родная, На хрена была нужна она?!» ОРЛУША (АНДРЕЙ ОРЛОВ) 01 Ноябрь 2017 © Андрей Орлов, ___________________________________________________________ , Это стихотворение сюда больше подходит, я думаюЭМИЛЬ ВАТМНет, ребята, я считаю, сгоряча погребли мы Леонида Ильича! Помер? Мало ли что помер! Что ж с того? Вон другой Ильич лежит - и ничего. Тот лежит Ильич, а этот бы - сидел, оставаясь как бы вроде бы у дел. И, насупившись, молчал бы, как живой, покачнешь его - кивал бы головой... Я не знаю, что за дурость! Что за прыть! Лишь бы где-нибудь кого-нибудь зарыть! Ни носков теперь, ни сахара, ни клизм... А какой был развитой социализм!..., __________________________, Евгений Лукин, __________________________________________________________________ , и это стихотворение подойдёт, я думаюЛариса Сергеевна)) Видимо кому то нужен, раз вы все так против него верещите)))Alexander KozlovОчень сильно, кратко и понятно изложено. Тот, кто жил в СССР, понимает, что это ПРАВДА. Ужасы - это сейчас, когда от независимого народа уже ничего не зависит. Будем стадами колоться, умирать - никто нас лечить не собирается. 15 млн рабов хватит для выкачивания недр и богатства кучки нуворишей, продающих страну оптом и в розницу.ГусЕнаКозлов, хватит блеять. Пистуй в Северную Корею.Олег СамойловФамилия замечательная! ПОЛНОСТЬЮ соответствует содержанию!Сергей ПолосовА хули у тебя НИК - латиницей?WWaleryПолосов, а тебе это (про латиницу) знать нахуя?БагираДа вали ты в свой СССР без возврата, и рожу тебе набить на посошок старой доброй фиолетовой курицей, чтобы не нудел в интернете. Ты, нудишь не за народ, а скулишь о былых привилегиях и спецраспределителях. Те, кто помнит, дефицит, очереди, блат, наглость портноменклатуры, не пишут гадости о современной России и не рвутся в СССР, а просто вспоминают Родину, свою молодость, любовь, танцы и прочее.Олег СамойловВот то-то и оно! В годы СССР мы были молоды, мечтательны и радовались каждому дню! Мы знали, что вот сегодня вдруг мне удастся урвать десяток рулонов туалетной бумаги или ухватить где-то прекрасные х/б носки вместо синтетики, валяющейся стапами на полках универмагов, жили в надежде где-то раздобыть курицу для больного! Это было же ТАКОЕ счастье жить в самой мирной стране, раздающей оружие нпрво и налево братьЯм и прихлебателям, содержащей пару сотен ком(соц)партий по всему миру! Мы были рады тому, что нс все боялись! Еще бы, обезьяна с ЯДЕРНОЙ гранатой! Чего б не бояться-то?!!ГусЕнаЯ рождена в начале 70-х. В СССР не хочу. Я бы бабушку сюда привезла. В наше время. Стоб она хоть денек пожила в сытости. Революция ее настигла в детстве, потом ссылка -с происхождением подкачала, голод, адская работа за трудодни. Потом война, дети маленькие, работа, муж на фронте, потом вернулся весь израненый-умирать . Овдовела-на руках четверо. Опять ишачила. Потом пенсия 16р 40 копеек. Она работала до смерти. Умерла в 90-м. Просто легла спать и не проснулась. Какие у нее были руки. Как корни большого дерева-уродливые, большие, натруженные. Пахли хлебом почему-то...Валентина БогдановаШирочкинаМы жили при Коммунизме и не заметили этого...... Жаль..!Олег СамойловДа ладно, "жили"! Мы уже СОРОК лет при камунизьми живем! Сказал же горячо любимый и глубоко уважаемый, что партея таржесвина абищяит, што нынчешная пакаления савецкех людёв будид жыть при камунизьме! ПартЕя свое обещание выполнила! Это ж не бывший камунизд Путин!Серж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинОлег СамойловВот ведь, парадокс! Сифилис и туберкулез в СССР выводили страну на ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ по этим заболеваниям!Серж ЮжанинГусЕнаА зачем ты ее просрал? Руки мыть надо было.ГусЕнаВрешь. Это ткань называлась ПШ-полушерстяная.Олег СамойловОй! Хорош пиздеть про школьную форму из лучшего материала!ГусЕнаЧто Вы, Олег, даже сифилитики и туберкулезники ИЗЛЕЧИВАЛИСЬ, попив из общего стакана. Только, на небольшой областной городок ПО НОРМАТИВАМ должно было быть не менее трех(!) детских садиков " санаторного типа" как раз для детей с подозрением на тубик-с усиленным питанием манной кашей. Вплоть до 97 года.Олег СамойловНеужели? Интересно, а ЧТО ТЫ, ЛИЧНО ТЫ, сделал для того, чтобы СССР НЕ издох?Олег СамойловАхххуедь! Это сейчас ТАКОЙ дефицит, эти значочки!ГусЕнаЗначит, мне можно. Правда, третий значок не хотели давать " слишком выпендриваешь" формулировка была из-за того, что у меня была форма из ГДР с плессированной юбкой, а не мешки, как у остальных.Анатолий ИвановКовил-то был!Да только про него,почему-то никто не знал!Леонид АлексеевТолько эта особь,царь всея Руси,"лично леонид ильич" может рассуждать вообще о жизни!Вона сколько побрякушек себе навесил!!Но не ты,презренный смерд!!Анатолий ИвановВ СССР была самая лучшая в мире профилактика туберкулёза!ЭМИЛЬ ВАТМУ меня есть все три, и имею браво рассуждать,ЭМИЛЬ ВАТМУ меня есть все три, мне скоро исполнится шестьдесят лет, так, что рассуждать право имею, говно говном, было жидкое, отвратительное и вонючее, вот всё что об этом я скажуЭМИЛЬ ВАТМПравильно, если не считать массовых вспышек холеры и дизинтерии, не надотак нагло врать, эти эпидемии при всём желании власти скрыть не могли, на сколько я помнюОлег СамойловНу, да! Советская медицина была лутчяй в мири! Без сомнения!Олег СамойловНо ведь стремились скрывать! Любыми способами и путями!ЭМИЛЬ ВАТМЧернобыльскую аварию тоже скрывали, на сколько это тогда было можно, а потом, занижали последствия, но не всё можно скрыть, кстати, как теперь выясняется, до чернобыльской, в совдепии была уйма ядерных катастров, которые, какраз, скрывали, дабы не плотить ликвидаторам, поинтернсуйтесь, обязательно посмотрите в интернете, я очень рекомендуюЭМИЛЬ ВАТМА особенно про аварию на строящейся подводной лодке, кажется в гдето около 1970 года, я рекомендуюОлег СамойловЕсли бы ветерок был не северо-северо-западного направления, а хотя бы просто на север с еебольшим уклоном на восток, то НИКТО и НИКОГДА НЕ узнал бы про катастрофу!Серж ЮжанинАнатолий ОстинУ меня есть жильё (не бесплатное). "Трёшку", выбирал этаж, планировку, вид из окна. И колбасу могу выбрать, и джинсы. И ещё два автомобиля. За которыми не надо в очереди стоять по пять-десять лет. А потом взять, что дали. А пришёл в салон и выбрал, что нравится. И лечат нормально, если что. Возможно - это для вас не важно. А для меня очень важно, иметь выбор. P. S. Для автора. Курей вообще не покупаю, покупаю филе цыплёнка.Олег СамойловМилок! Хуйню не неси про отсутствие бесплатного жилья, а уж про бесплатную медицину и образование - ты вообще ТАКУЮ дурь порешь, что просто уши дыбом становятся!Серж ЮжанинПроснись, болезный! Где и когда я писал про жилье, медицину и образование?! Закусывать надо и уши мыть хоть иногда, чтобы они дыбом от грязи не становились!Лариса Сергеевна)))) У него всегда ушт дыбом)))Зоя БобковаДуй ты в свой СССР! Никто тебя не держит. Лучше бы в квартире убрался, чем столько писать ерунды Да и за хорошей курочкой сходил бы, а не хватал бы дешёвку. От добра добра не ищут.Олег СамойловЗоя! Ну зачем Вы так грубо-то? Нет, чтобы послать просто подалее!ГусЕнаПравильно, Зоя:)Зоя БобковаДа так уж вырвалось! Извините! Ненавижу всяких писи-миси! Живи и радуйся, Господи! Один раз живёшь.Зоя БобковаСпасибо!WWaleryВот и радуйся, здесь то зачем атмосферу портите?Олег СамойловМало того! Жить надо ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС! А не пытаться вернуться непонятно куда и вообще неизвестно ЗАЧЕМ!АлександрТолько что ходил на кухню,где варится куриный бульон для супа. Прекрасный запах и будет прекрасный суп.Автор текста-полный идиот и никчёмный пропагандист.САм не понимает,о чём пишет.Поток сознания.Анатолий ИвановНе трепись! Попусту! Ты прекрасного супа не то что,не ел,ты его даже не нюхал!АлександрЕл,ем и буду есть. Жена готовит прекрасно, а продуктов в магазине на любой вкус.Если тебе нравились тощие непотрошёные курицы брежневских времён,которых ещё палить на огне нужно было,то это твои личные заморочки.Нормальные люди предпочитали венгерских или французских,пусть они и были дороже.Олег СамойловПри совке - точно! НЕ нюхал даже нормального супа!Анатолий ОстинНюхал конечно, из пакетика за 33 коп.Олег СамойловА, ведь ты прав, дружище! Помню, был такой! Только цена не каждого супа была по 33копейки! Куриный с лапшой и говяжий с лапшой - были по цене разными. Цены не помню, но они разнились! Были еще грибной и суп-пюре. Я в Москве когда жил перед призывом, то такими кормился! С зарплаты купишь запасец - вот и вроде как ничо!Анатолий ОстинВспомнил молодость! Почему "совков" тянет в зад по выходным?Олег СамойловУгу!Лариса СергеевнаГыыы))))Лариса Сергеевнаа кто ж виноват то? Все давно в курсе, что ты отбросом был, зачем постояннго это повторять?Игорь ВОСТОКОВАвтор бесспорно во всём прав,уверен ,что поворот к социализму будет тогда,когда"вставай проклятьем заклеймённый" запустит "Эх,дубинушка, ухнем !" по некоторым "не товарищам",иначе не получится.Диалектику никто не отменял.Олег СамойловДаааааа! Не переводятся в России идиоты! Все им в жопу хочется! Не нализался еще говна-то?WWaleryТы так и продолжаешь свое ЛГБТ внедрять? Тебе за это платят? Задница у тебя резиновая, что ли?Олег СамойловОпять камуноизды про еблю завели волынку! Ну когда же у вас, камуниздятины, что-то новое появится?Анатолий ОстинИсторию учи. Сначала может и будет по не товарищам, а потом по товарищам. может и сразу по товарищам. Ведь не вы будите решать кто товарищ, а кто нет.Анатолий ОстинСоциализм не способен создать что-то новое.Серж Южанин... "гунтипЁрчивая"!!!Лариса СергеевнаОоо. Еще и это??? Блин, Олежа, даже заподозрить тебя не могла, но теперь то ты открыл мне глаза. Нравится в .опу?? Ну счастья тебеКомментировать
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