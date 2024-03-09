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Президент Аргентины Милей отменил повышение своей зарплаты

Президент Аргентины Милей отменил повышение своей зарплаты

ТАСС/EPA/Juan Ignacio Roncoroni Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что отменит повышение своей зарплаты, а также зарплат членов правительства, после того, как оппозиция обвинила исполнительную власть в двойных стандартах.

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