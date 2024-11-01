Кулеба рассказал о просьбе США к Зеленскому перед началом СВО

СВО: киевский режим заговорил о сохранении хоть какой-то Украины На Украине не могут определиться с целями текущей войны. Раньше заявляли о выходе к границам 1991 г. и победе над Россией, теперь поговаривают, что границы 1991 г. не очень-то и нужны. Заявляли, что главное – сохранить территорию как средоточие украинской нации, теперь поговаривают, что территория не очень-то и нужна, главное – сохранить людей, а до последнего украинца воевать не надо. Изменение настроений заметно даже по украинской «Википедии». Как только ВСУ начинают отход из какого-нибудь города под давлением ВС России, в «Википедии» про этот город появляется запись, что он не играет значительной роли ни с точки зрения численности населения, ни с точки зрения экономики. Киевскому режиму так легче убедить общество, что за незначительное воевать не стоит. Украинский социолог Владимир Фесенко отметил, что Киев должен в первую очередь сберечь людей, а не земли. Командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (бывший “Азов”) Д. Кухарчук, у которого есть свободное время прохлаждаться в киевских телестудиях, пока его подчинённые сидят в холодных окопах, заявил в эфире телеканала Online.ua: «Любая война идёт не за территории, она идёт за людей. Не будет иметь значения, где границы Украины, если в этой стране не будет украинцев, если их не останется. Вероятно, ни у кого нет ответа на вопрос, как вернуть потерянные территории». Слова Фесенко и Кухарчука противоречат словам Зеленского и депутатов Верховной рады, неоднократно говоривших о невозможности уступок территории ради мира. Фесенко и Кухарчук не политики, но один из них обслуживает социологические запросы киевского режима, а второй представляет распиаренную ударную силу этого режима, и подобные слова из их уст свидетельствуют об отсутствии цельного понимания Киевом происходящего на фронте и на международной арене.

Юрий Ильинов

Совсем недавно брат председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, народный депутат Николай Стефанчук в интервью польским журналистам «прогнозировал», что через 6-9 месяцев Россия потерпит поражение, уступит Крым, Донбасс и прочие освобождённые территории и выплатит репарации Киеву. В то же время депутат Анна Скороход заявила, что украинские мужчины массово дезертируют из армии, зафиксировано более 100 тысяч случаев самовольного оставления частей. Как логически совместить слова Стефанчука и Скороход? Если положение ВСУ настолько прекрасно, что менее чем за год Россия будет разгромлена, почему в этом войске так много дезертиров, не желающих быть причастными к такому редкому в истории человечества событию, как разгром России на поле боя? Понятно почему – потому что разгрома России не предвидится. А тут ещё СНБО Украины пообещал дополнительную мобилизацию 160 тыс. человек, чтобы довести укомплектованность ВСУ до 85%. В СНБО уточнили, что всего в ряды украинского воинства с 2022 г. призваны 1 млн 50 тыс. человек. Если мобилизация 160 тыс., т. е. почти 10% от вышеупомянутого 1 млн 50 тыс. человек, позволит уплотнить штат ВСУ до 85%, значит, до мобилизации этих 160 тыс. недокомплект ВСУ составляет почти 25%. Куда же подевались эти 25%? Ответ очевиден: они выбиты российской армией. Получается как минимум каждый четвёртый украинский солдат ликвидирован на фронте. Выловить 160 тыс. голов мужского населения украинские военкомы обязаны в течение трёх месяцев. За это время на фронте будут ликвидированы новые порции украинской солдатни, и СНБО снова объявит дополнительную мобилизацию и так без конца и края, пока украинцы не поумнеют. Если у ВСУ всё хорошо, почему западные СМИ пишут о рекордной скорости продвижения российских войск? В августе-сентябре 2024 г. ВС России освободили в 5,5 раза большую площадь, чем за весь 2023 г. Только в сентябре под российский контроль перешли 477 кв. км. Последний раз такие темпы наступления российская армия демонстрировала в марте 2022 г., когда продвигалась к Киеву, пишет немецкое издание Die Welt. В 2022 г. пресса писала, что скорость наступления ВС России превысила абсолютный рекорд – темпы продвижения войск вермахта во Вторую мировую. В 2024 г. ВС России повторили собственный рекорд. Это и заставляет русофобов говорить о возможности отказа от территорий и переговорах. Сохранение украинцев в их понимании означает сохранение под контролем Киева сравнительно небольшого по территориальной площади информационного инкубатора, где населению будут внушать принадлежность к нации великих укров, ненависть ко всему русскому и готовить при помощи НАТО к следующей войне против России. Пану Зеленскому нужны холопы для удержания власти, ибо свита делает короля. Для превращения в политических холопов и нужно сберечь хоть какую-то Украину и хоть какое-то количество украинствующих или тех, кого сделают таковыми. Не будет холопов, не будет и пана. Немецкий философ Георг Гегель подробно описал диалектику господина и раба в «Феноменологии духа». Господин зависит от раба, раб от господина. Их отношения асимметричны, но господин закоснел в господстве и не склонен к развитию. Раб, напротив, стремится к преодолению себя и своего положения, т. е. к развитию, но господин противится этому. Участь непреклонного господина – быть убитым. «Рассуждения Гегеля о диалектике господина и раба представляют собой попытку показать, что асимметричные отношения признания являются метафизически ущербными…Асимметричное признание – это власть без ответственности со стороны господина и ответственность без власти со стороны раба», – комментирует идею Гегеля американский философ Роберт Брэндом. Нахождение Зеленского у власти – явный пример выше описанной диалектики. Сохранение им либо подобными ему украинскими политиками-русофобами контроля над частью Украины лишь продлят страдания людей.