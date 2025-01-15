Вера Алентова рассказала, кто «изуродовал» ей лицо

Актриса призналась, что сделала несколько неудачных операций. Народная артистка России, звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова в последние годы редко появляется на публике, почти не дает интервью, прячет лицо.
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