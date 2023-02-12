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Шведские игры. Швейцария сыграет с Чехией, Швеция против Финляндии

Сегодня состоятся заключительные матчи Шведских игр.  Евротур Шведские игры Чехия – Швейцария – 14:00 Швеция – Финляндия – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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