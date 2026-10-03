Пилот Flydubai под видом молитвы отвлек внимание коллеги перед нападением

legion-media Индийский пилот Смит Мачхар рассказал, что напавший на него пилот Flydubai перед нападением отошел якобы помолиться.
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