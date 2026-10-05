Украина: Местные власти сообщили, что в результате российских авиаударов по Харькову, в том числе по Слободскому району, в послеобеденные часы три человека погибли, 29 получили ранения, несколько складов были подожжены, а жилые дома повреждены.
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