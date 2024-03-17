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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Терещенко: «Локомотив» заслуженно забрал первую игру у «Авангарда». Два периода под полным доминированием «Локо»

«Локомотив» в субботу победил «Авангард» (2:1 ОТ) в первом матче второго раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

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