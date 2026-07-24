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Шипулин зарегистрировался кандидатом в депутаты заксобрания Свердловской области: «Настроен на активную работу на благо лучшего города земли – Екатеринбурга»

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин подал документы для участия в выборах в депутаты заксобрания Свердловской области.

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