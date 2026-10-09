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Газета.ру

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В Нячанге байкер вырвал у россиянки iPhone 17 и вернулся разблокировать его через Face ID

В Нячанге байкер вырвал у россиянки iPhone 17 и вернулся разблокировать его через Face ID

Во вьетнамском Нячанге российская туристка пострадала от дерзкого мотоциклиста. Злоумышленник вырвал у нее из рук iPhone 17, а уже на следующий день вернулся, чтобы разблокировать похищенный смартфон через Face ID, сообщает Mash.

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