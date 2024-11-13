Две добрые вести с той стороны. Побольше бы таких...

ОЛ Ольга Левенкова укры вы же прыгали,а не стояли,не путайте в самом деле

Дмитрий Бакланов Разжигать недовольство хорошей (для кого-то хорошей, а для кого-то нет) властью конечно труднее, но зато лучше оплачивается.