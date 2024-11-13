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Две добрые вести с той стороны. Побольше бы таких...

Две добрые вести с той стороны. Побольше бы таких...

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На той эмигрантской стороне, стоявшие за Европу, опять жалобы на светлое европейское процветание записывают.

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Комментарии
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ОЛ
Ольга Левенкова
укры вы же прыгали,а не стояли,не путайте в самом деле
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16 час.
Дмитрий Бакланов
Разжигать недовольство хорошей (для кого-то хорошей, а для кого-то нет) властью конечно труднее, но зато лучше оплачивается.
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16 час.
vagas Karlito
Конечно но хуже когда  нет понятия  куда идем ,что строим, как думаем жить после!) Враг пользуется неопределенностью! Какие гарантии на будущее и у кого!?))
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13 час.

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