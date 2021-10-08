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Карпин: первый раз слышу, что изначально со Словакией должен был играть Гилерме

Карпин: первый раз слышу, что изначально со Словакией должен был играть Гилерме

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, действительно ли в матче квалификации чемпионата мира 2022 года со Словакией на воротах должен был сыграть Маринато Гилерме, но из-за его травмы вышел Матвей Сафонов.

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