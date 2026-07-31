Юноша и девочка погибли в ночном ДТП с «Ладой» в Башкирии

САЛАВАТ, 31 июля, ФедералПресс. В Салавате случилось ДТП, унесшее жизни двух человек. Легковой автомобиль на высокой скорости вылетел с проезжей части и протаранил дерево, сообщил главный государственный автоинспектор региона Владимир Севастьянов.
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