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Эксперт Кюршева объяснила, зачем современному человеку нужна гигиена эмоций

Эксперт Кюршева объяснила, зачем современному человеку нужна гигиена эмоций

Современный человек ежедневно сталкивается с высокой эмоциональной нагрузкой: рабочими переговорами, сложными разговорами, конфликтами, потоком новостей, перепиской и переживаниями других людей.

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