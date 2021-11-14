Куда уходит детство, в какие города....

Эти совковые ворюги воровать начали только придя к власти, эти выродки отменили царские деньги, о том, что у рабочих других денег небыло, они "не подумали", таким образом, начали свою власть с ограбления собственного народа, кстати, у тех, кто хранил сбережения в царских золотых червонцах, которые, в отличие от бумажек, имели цену, приходили с обыском и эти деньги конфистковывали, далее, потом, принуждение к покупке облигаций государственного займа, на которые во время войны уходило около трёх четвертей дохода, облигации обещали погасить в течении двадцати лет, потом этот срок продлили ещё на двадцать лет, а потом вообще решили эти деньги не возвращать, далее, грабительская денежная реформа, 1947 года, потом опять облигации с принуждением к их покупке, потом другая денежная реформа, 1961 года, когда деньги меняли десять к одному, потом опять облигации, заведомо пустые бумажки, за которые вымогали деньги, и в завершение этого воровского фашистского режима, так сказать, "на добрую"память, павловская реформа, это когда отменили пятидесятирублёвые и сторублёвые купюры, когда пенсионеры теряли сознание в очередях в сберкассах, чтобы обменять свои кровные, и всёравно, меняли только определённую сумму, остальное, это воровское совковое государство воровало, это специально для дебилов, ну совсем полных, я напоминаю

Я одно могу сказать, вверху воровали всегда, но при этом давали жить тем, кто внизу. И те кто внизу, тоже потихоньку подворовывали, кто гвоздь или гайку с завода утащит, кто на привесах оберточной бумаги из магазина притащит кусок колбасы, ну так далее, но.... При этом все жили уверенно глядя в будущее, дети учились бесплатно в вузах по знаниям, а не за деньги, здравоохранение было настоящим, а не коммерческим, и квартиры давали бесплатно!!!! Поэтому молодежь создавала семьи, рожала детей, работали все, служили в армии, и гордились своей страной! С детства прививались чувства долга, ответственности, уважительное отношение к старшему поколению, ветеранам войны и труда. Труд был в почете. И ты был уверен, что у тебя будет обеспеченная старость. Ничего этого нет. И нынешней молодежи этого не понять. У них нет гордости за страну, в которой они живут. 50% мечтают уехать куда угодно, работают только на себя и живут одним днем, и им глубоко плевать на всех окружающих, им важно только одно - сколько они подняли бабла и куда можно пойти потусить. Обидно и страшно куда катится страна!!!!

Великую отечественную, говоришь??, да только за войну наград, это орденов и медалей, у него было не более 6, все свои награды он получил уже потом, в мирное время, кстати, орден победа, самая дорогая награда в мире, звезда, усыпанная бриллиантами, наград, которых было изготовлено всего 20 для высшего руководства армии и для некоторых иностранных правителей, таких как какойто английский лорд, и король румынии Михай, так вот, эту награду он присвоил себе через 30 лет после войны, это награждение потом отменил Горбачёв, а золотые звёзды героя, высшая награда ссср, он получал не за заслуги, а в качестве подарка к очередному юбилею, награда за то, что не сдох, чего стоят эти побрякушки, данные с формулировкой за заслуги и в связи??, подумайте, если есть чем, я очень рекомендую

ЭМИЛЬ ВАТМ

ЛЕНА СОЛО Я одно могу сказать, вверху воровали всегда, но при этом давали жить тем, кто внизу. И те кто внизу, тоже потихоньку подворовывали, кто гвоздь или гайку с завода утащит, кто на привесах оберточной бумаги из магазина притащит кусок колбасы, ну так далее, но.... При этом все жили уверенно глядя в будущее, дети учились бесплатно в вузах по знаниям, а не за деньги, здравоохранение было настоящим, а не коммерческим, и квартиры давали бесплатно!!!! Поэтому молодежь создавала семьи, рожала детей, работали все, служили в армии, и гордились своей страной! С детства прививались чувства долга, ответственности, уважительное отношение к старшему поколению, ветеранам войны и труда. Труд был в почете. И ты был уверен, что у тебя будет обеспеченная старость. Ничего этого нет. И нынешней молодежи этого не понять. У них нет гордости за страну, в которой они живут. 50% мечтают уехать куда угодно, работают только на себя и живут одним днем, и им глубоко плевать на всех окружающих, им важно только одно - сколько они подняли бабла и куда можно пойти потусить. Обидно и страшно куда катится страна!!!!

" И те кто внизу, тоже потихоньку подворовывали, кто гвоздь или гайку с завода утащит, кто на привесах оберточной бумаги из магазина притащит кусок колбасы, ну так далее,.", _________________________________________________________________________ , А, так вот чем вам так нравился тот строй, что там можно было потихоньку подворовывать, понятно, а о тех, кто воровать не хочет, о тех, кто хочет честно жить вы не не подумали??, о творческих работниках, например, инженерах, которым из спиздить, есть только лист ватмана, коробка кнопок, коробка скрепок и карандаши, но жить нормально они тоже хотят, о таких вы не подумали??, сейчас вам не дают воровать, трагедия "мирового масштаба", наверное раньше, в магазине работали, и обвешивали, и обсчитывали, и домой пёрли сумки с дефицитом, который, если и поступал в магазин, то до прилавка не доходил, всё расходилось по своим, блатным, тем, кто может чтото дать в замен, а инженеры, с кнопками, скрепками, карандашами и ватманом, вас не интересуют, помню советскую торговлю, всё для своих, а для остальных груда гнилых вонючих костей на прилавке, от которых воротило собак, и которые тогда назывались суповым набором, так вы из торговли, ну понятно, я угадал??