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Почерневшую цепочку пастой не тру: как при помощи фольги и воды вернуть серебру прежний блеск

Почерневшую цепочку пастой не тру: как при помощи фольги и воды вернуть серебру прежний блеск

Серебряные украшения со временем теряют блеск, но их тусклость — естественная химическая реакция. Евгения Почкаева, кандидат химических наук, объясняет, почему это происходит и как вернуть блеск украшениям.

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