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В Приамурье для мобилизованных военнослужащих организована культурная программа

В Приамурье для мобилизованных военнослужащих организована культурная программа

Военнослужащие смогли прикоснуться к историческим артефактам, которые принесли общую победу над Японскими милитаристами.

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