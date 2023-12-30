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Двое детей погибли при ударе ВСУ по центру Белгорода

Двое детей погибли при ударе ВСУ по центру Белгорода

Также есть пострадавшиеВооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей, также есть пострадавшие, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав ГладковЗаметка дополняется  .

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