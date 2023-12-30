Двое детей погибли при ударе ВСУ по центру Белгорода

Также есть пострадавшиеВооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей, также есть пострадавшие, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав ГладковЗаметка дополняется .
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