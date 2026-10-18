Автомобилист может столкнуться с мошенниками еще до того, как покинет парковку. Злоумышленники используют как имитацию технических проблем, так и заранее подготовленные эмоциональные сценки, рассчитывая на растерянность водителя и его готовность быстро решить возникшую проблему.