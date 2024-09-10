Догоспитальная и госпитальная летальность за 2022 год в ВС РФ в условиях проведения СВО – обзор ВведениеДогоспитальная и госпитальная летальность за 2022 год в ВС РФ в условиях проведения СВО.
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Догоспитальная и госпитальная летальность за 2022 год в ВС РФ в условиях проведения СВО – обзор ВведениеДогоспитальная и госпитальная летальность за 2022 год в ВС РФ в условиях проведения СВО.
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