Нормальная продолжительность рабочего времени в России не должна превышать 40 часов в неделю. При этом дорога из дома на работу и обратно при пятидневной рабочей неделе может отнимать у сотрудника от 10 до 20 часов — особенно если человек живёт далеко или сталкивается с проблемами транспортной доступности.