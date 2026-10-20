Нормальная продолжительность рабочего времени в России не должна превышать 40 часов в неделю. При этом дорога из дома на работу и обратно при пятидневной рабочей неделе может отнимать у сотрудника от 10 до 20 часов — особенно если человек живёт далеко или сталкивается с проблемами транспортной доступности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Блокада не пройд...
- Экспансия гибридн...
- Экспансия гибридн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым