В Челябинске уничтожат 282 дерева. Это цена ремонта тепломагистрали.

В компании "УСТЭК" рассказали, что избежать вырубки зелёных насаждений не удастся.На участке тепломагистрали от улицы Болейко, 4 до Кожзаводской, 96/1 планируется снос 282 деревьев, среди которых преобладают клёны и тополя.