Почему вам пока не встретился тот, единственный?

Почему вас хронически преследуют неудачи в личных отношениях, и никак не удается создать прочный союз? Неужели все дело в банальном невезении? На самом деле полезно будет разобраться в себе и не кривя душой ответить на эти пять вопросов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии