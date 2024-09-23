Отец и сын погибли страшной смертью в Приморье: они были на даче

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября, ФедералПресс. В Приморье медведь атаковал дачников. Как информирует краевое министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов, трагедия произошла в упраздненном селе Благовещенка Пожарского района.
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