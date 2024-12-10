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«ВД»: ВСУ начинают отступать из Курахова

«ВД»: ВСУ начинают отступать из Курахова

Украинские военные начали покидать город Курахово в ДНР, сообщает Telegram-канал «Военное дело».«ВСУ начинают отступать из города Курахово, пути отхода под огневым контролем ВС РФ», - говорится в публикации.

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