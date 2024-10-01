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Новости Омска

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Пассажирам омского общественного транспорта, у которых сегодня при оплате

Пассажирам омского общественного транспорта, у которых сегодня при оплате проезда через NFC-таблички списалась полная сумма (без скидки), обещают вернуть разницу.

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