Сегодня слишком хорошая погода, чтобы сидеть дома с плохим настроением Представляем прогноз на 4 мая в Орле

Сегодня слишком хорошая погода, чтобы сидеть дома с плохим настроением Представляем прогноз на 4 мая в ОрлеСегодня, 4 мая, воздух прогрелся до +21°C, но небо, словно заплаканный ребёнок, проливает слёзы в виде сильного дождя.