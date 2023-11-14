БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Указ Путина: Компьютеры должны размножаться почкованием к 2030 году

Указ Путина: Компьютеры должны размножаться почкованием к 2030 году

Президент России указом о природоподобных технологиях поручил правительству в течение полугода подготовить программу развития новой отрасли Михаил Зубов На фото: На территории Курчатовского комплекса НБИКС-технологий в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» (Фото: Михаил Метцель/ТАСС) Материал комментируют: Карен Казарян Если в каких-то технологических отраслях мы отстаем, то нужно открывать те сферы, где мы можем стать лидерами.

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