Указ Путина: Компьютеры должны размножаться почкованием к 2030 году

Президент России указом о природоподобных технологиях поручил правительству в течение полугода подготовить программу развития новой отрасли Михаил Зубов На фото: На территории Курчатовского комплекса НБИКС-технологий в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» (Фото: Михаил Метцель/ТАСС) Материал комментируют: Карен Казарян Если в каких-то технологических отраслях мы отстаем, то нужно открывать те сферы, где мы можем стать лидерами.