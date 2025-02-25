Начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции УМВД региона Наталья Пешкова приняла участие в эфире радио "Иваново FM 106,7"

В рамках программы #БезопаснаяДорога в эфире радиопередачи на "Иваново FM 106,7" встретились начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции УМВД региона Наталья Пешкова, член общественного совета при УМВД - директор медиа-холдинга PROmedia Group Елена Лебединская и директор Центра медицины катастроф Сергей Базанов.