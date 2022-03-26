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Минобороны РФ: россиянам поступают фейковые звонки с Украины с призывом прийти в военкомат

Минобороны РФ: россиянам поступают фейковые звонки с Украины с призывом прийти в военкомат

В последнее время некоторым россиянам, пребывающем в запасе, начали поступать фейковые звонки с призывом явиться в военкомат, это провокация украинских спецслужб, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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