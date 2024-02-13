ВС РФ поразили опорный пункт войск Украины

Специальная операция продолжается. Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удар по опорному пункту войск Украины в условиях сильного воздействия радиоэлектронной борьбы, об этом пишет RT со ссылкой на данные отечественного военного ведомства.
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