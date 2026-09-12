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Регионы России

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Китай возглавит БРИКС в 2027 году и проведет 19-й саммит объединения

Китай возглавит БРИКС в 2027 году и проведет 19-й саммит объединения

По словам Си Цзиньпина, за прошедшие два десятилетия формат БРИКС существенно расширился и укрепил позиции как площадка взаимодействия государств Глобального Юга.

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