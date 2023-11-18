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МО: ВС России на Краснолиманском направлении подавили до 30 артрасчетов ВСУ

МО: ВС России на Краснолиманском направлении подавили до 30 артрасчетов ВСУ

Начальник пресс-центра российской группировки войск "Центр" Александр Савчук сообщил, что бойцы ВС РФ подавили до 30 украинских артиллерийских расчетов на Краснолиманском направлении, передает РИА Новости.

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