МО: ВС России на Краснолиманском направлении подавили до 30 артрасчетов ВСУ

Начальник пресс-центра российской группировки войск "Центр" Александр Савчук сообщил, что бойцы ВС РФ подавили до 30 украинских артиллерийских расчетов на Краснолиманском направлении, передает РИА Новости.
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