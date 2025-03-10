В Петербурге на 30 процентов уменьшились продажи популярных марок автомобилей

Наибольшие проблемы наблюдаются у Exeed В Санкт-Петербурге в феврале 2025 года на 31,6% упали продажи наиболее востребованных моделей легковых автомобилей, передает «РБК Петербург», ссылаясь на аналитическое агентство «Автостат».
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