В середине Галактики Млечный Путь обнаружили 500_000 протозвезд

Международный астрономический коллектив с помощью информации от космического телескопа Джеймса Уэбба подробно изучил чрезвычайно густую центральную часть нашей галактики и выявил там большое количество протозвезд.
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