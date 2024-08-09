Стало известно, от каких продуктов лучше отказаться при установке брекетов

Важно сохранить целостность конструкции на протяжении всего курса лечения. Твердые и карамелизированные продукты вредны для зубов и брекетов, заявил в интервью «АиФ» стоматолог-терапевт, хирург и ортопед Артур Тумашевич.
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