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Стало известно, от каких продуктов лучше отказаться при установке брекетов

Стало известно, от каких продуктов лучше отказаться при установке брекетов

Важно сохранить целостность конструкции на протяжении всего курса лечения. Твердые и карамелизированные продукты вредны для зубов и брекетов, заявил в интервью «АиФ» стоматолог-терапевт, хирург и ортопед Артур Тумашевич.

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