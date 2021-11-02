«Тот, кто умеет, тот делает, кто не умеет — тот учит других»: 71 год назад не стало Бернарда Шоу

Ровно 71 год назад не стало выдающегося ирландского драматурга и романиста Бернарда Шоу. Он являлся одним из наиболее известных ирландских литературных деятелей и сторонников реформы английской письменности.
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