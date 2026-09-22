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В Славгороде женщина предстанет перед судом после пожара с гибелью 12 телят

В Славгороде женщина предстанет перед судом после пожара с гибелью 12 телят

Ущерб оценивается примерно в 3 млн рублей В Славгороде перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в неосторожном обращении с огнем, которое привело к крупному пожару.

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