Бэтмена оставили без орального секса с Женщиной-кошкой

CBR/мультсериал "Харли Квинн" Создатель мультсериала "Харли Квинн" Джастин Халперн раскрыл некоторые детали творческого процесса и посетовал на нежелание студии DC оставлять некоторый откровенный контент в сериале с возрастным рейтингом 17+.