В Москву вернулся международный фестиваль-конкурс "Московская a cappella"

В столице начинается фестиваль "Московская a cappella". Он продлится до 1 сентября. Выступления музыкальных коллективов из разных уголков мира пройдут в том числе на Манежной, Тверской и Болотной площадях, а также на площади Революции и в Камергерском переулке.
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