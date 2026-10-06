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РЕБЁНОК.РУ

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Почему листья желтеют осенью?

Почему листья желтеют осенью?

Объяснение для детей и советы родителям. Татьяна Меньщикова Журналист, филолог Осенью дети замечают, что зелёные кроны деревьев постепенно окрашиваются в золотые, красные и оранжевые тона.

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