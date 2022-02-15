Заноза

13 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адольф Пешков
    Написано много, но достаточно было просто написать, что этот остров был трижды изнасилован. и последними были германс...Александр Роджерс...
  • ludmila Cernega
    Европа это "бешеная собака", и какой разговор может быть с ней.!?Александр Роджерс...
  • Дмитрий Марченко
    зачем троллить? нужно предъявить свое мнение в виде условий - они отказываются от Шотландии и Северной Ирландии а РФ ...Александр Роджерс...

Голос Мордора: Красавица – уже далеко не красавица, но терпеть приходится

Голос Мордора: Красавица – уже далеко не красавица, но терпеть приходится

Похоже, что Запад воспринял фразу Владимира Путина «Нравится не нравится – терпи моя красавица» как прямое руководство к действию и начал это самое, что красавица должна терпеть, проделывать с Украиной И мнение Украины вообще никого не интересует.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх