Голос Мордора: Красавица – уже далеко не красавица, но терпеть приходится

Похоже, что Запад воспринял фразу Владимира Путина «Нравится не нравится – терпи моя красавица» как прямое руководство к действию и начал это самое, что красавица должна терпеть, проделывать с Украиной И мнение Украины вообще никого не интересует.
Похоже, что Запад воспринял фразу Владимира Путина «Нравится не нравится – терпи моя красавица» как прямое руководство к действию и начал это самое, что красавица должна терпеть, проделывать с Украиной И мнение Украины вообще никого не интересует.
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