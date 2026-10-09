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Царьград

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Сильный ветер заставил школы Анадыря перейти на удалёнку 9 октября

Сильный ветер заставил школы Анадыря перейти на удалёнку 9 октября

Из-за сильного ветра 9 октября в Анадыре приостановлены очные занятия в школах. По решению администрации, обучение временно переведено на дистанционный формат для обеспечения безопасности детей.

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