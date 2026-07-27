Крайне редкие кадры применения БПЛА "Гербера сикер" в варианте управляемого дрона-камикадзе по складам в городе Кролевец Сумской области.
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Крайне редкие кадры применения БПЛА "Гербера сикер" в варианте управляемого дрона-камикадзе по складам в городе Кролевец Сумской области.
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