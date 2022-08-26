Росавиация вновь продлила запрет на полеты в 11 аэропортов РФ

Федеральное агентство воздушного транспорта в очередной раз продлило — теперь до 4 сентября текущего года — режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России, следует из сообщения на сайте Росавиации.
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